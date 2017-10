A alta de 3,6% nas vendas do comércio varejista em agosto ante agosto do ano anterior foi o melhor resultado para o mês desde 2013, quando cresceu 6,2%, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o aumento de 7,6% no volume vendido em agosto foi o melhor desempenho para o mês desde 2012, quando a alta foi de 15,6%.

Veja Também

Comentários