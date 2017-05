IBGE: varejo cresceu 3,3% no 1º trimestre de 2017 ante 4º trimestre de 2016

Na passagem do quarto trimestre de 2016 para o primeiro trimestre de 2017, houve melhora quase generalizada no varejo. Apenas duas atividades permaneceram no vermelho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As vendas no comércio varejista cresceram 3,3% no primeiro trimestre de 2017 ante o quarto trimestre de 2016.

Os supermercados avançaram também 3,3%; tecidos e vestuário subiram 13,2%; combustíveis aumentaram 0,8%; móveis e eletrodomésticos, 5,7%; artigos farmacêuticos, 2,4%; e livros e revistas, 4,9%.

Os resultados negativos foram em equipamentos para escritório, informática e comunicação (-5,6%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (-2,9%).

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, houve avanço de 3,1% no primeiro trimestre de 2017 ante o último trimestre do ano passado. As vendas de veículos subiram 1,3%, enquanto material de construção cresceu 5,8%.

