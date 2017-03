IBGE: todas as atividades do varejo tiveram queda em janeiro ante janeiro de 2016

Todas as atividades do varejo registraram retração em janeiro deste ano na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Na média, o volume do comércio varejista mostrou recuo de 7,0%, a 22ª taxa negativa consecutiva, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"A gente não está vendo aumento nas vendas em relação ao ano anterior há quase dois anos", observou Isabella Nunes, gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE.

Segundo Isabella, a desaceleração da inflação e redução na taxa básica de juros melhoram o cenário para o varejo, mas a recuperação das vendas ainda depende de uma melhora no mercado de trabalho.

"O mercado de trabalho é um fator importante para se observar consumo", completou a pesquisadora.

Em janeiro, o maior impacto sobre o total do varejo foi do segmento de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com queda de 7,0% nas vendas, a redução mais acentuada desde junho de 2003, quando caiu 8,6%.

Os demais recuos foram de Combustíveis e lubrificantes (-9,0%); Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-5,8%); Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-6,0%); Móveis e eletrodomésticos (-3,5%); Tecidos, vestuário e calçados (-6,3%); Livros, jornais, revistas e papelaria (-17,0%) e Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-5,9%).

No caso do varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, houve redução no ritmo de perdas. A queda foi de 4,8%, com recuo de 0,3% em material de construção e retração de 4,6% em veículos e motos, partes e peças. O resultado negativo de veículos foi o menos acentuado desde março de 2015, quando as vendas diminuíram 3,7%.

"Veículos recuperou um pouquinho mais, por conta da venda de automóveis usados", explicou Isabella.

