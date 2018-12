IBGE revisa vendas do varejo ampliado de setembro ante agosto

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o resultado das vendas no varejo ampliado, que inclui os segmentos de veículo e material de construção, em setembro ante agosto, de uma queda de 1,5% para uma retração de 1,6%.

Em outubro, segundo o IBGE, as vendas no varejo ampliado apresentaram queda de 0,2% ante setembro, na série com ajuste sazonal. Na comparação com outubro de 2017, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado subiram 6,2%.

As vendas do comércio varejista ampliado acumularam alta de 5,3% no ano. Em 12 meses, o resultado foi de avanço de 5,7%.