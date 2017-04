IBGE: produção industrial cresce em 9 de 14 locais em fevereiro ante janeiro

Na passagem de janeiro para fevereiro, a produção industrial cresceu em nove dos 14 locais investigados na Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgada nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No maior parque industrial do País, São Paulo, a alta foi de 0,2%.

Os maiores avanços ocorreram na Bahia (2,8%), que eliminou parte da perda de 4,2% registrada em janeiro, e em Santa Catarina (2,8%), que teve o quarto mês consecutivo de crescimento, acumulando expansão de 7,4% no período.

Rio Grande do Sul (2,2%), Rio de Janeiro (2,2%), Goiás (2,1%), Minas Gerais (2,0%), Paraná (1,9%) e Região Nordeste (1,1%) completaram o conjunto de locais que mostraram crescimento em fevereiro.

Na direção oposta, Pernambuco (-7,8%), Pará (-4,1%) e Espírito Santo (-3,9%) apontaram os resultados negativos mais acentuados em relação a janeiro, após terem conquistado elevações no mês anterior (de 2,6%, 4,6% e 4,3%, respectivamente). As demais taxas negativas foram registradas por Amazonas (-1,1%) e Ceará (-1,0%).

A média da indústria nacional foi de ligeira alta de 0,1% em fevereiro ante janeiro.

Comparação anual

A produção industrial recuou em fevereiro em nove dos 15 locais investigados na pesquisa do IBGE na comparação com fevereiro de 2016. No maior parque industrial do País, São Paulo, houve queda de 1,6%.

O Mato Grosso (-11,0%) teve a perda mais intensa, puxado pelo setor de produtos alimentícios (carnes de bovinos congeladas, frescas ou refrigeradas, tortas, bagaços, farelos e outros resíduos da extração do óleo de soja e óleo de soja em bruto). Os demais resultados negativos foram registrados pela Bahia (-4,6%), Pará (-4,2%), Espírito Santo (-3,2%), Ceará (-2,5%), Pernambuco (-2,2%), Região Nordeste (-2,1%) e Goiás (-0,2%).

Na direção oposta, houve melhora na indústria do Amazonas (5,6%), impulsionada pelo setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (televisores), além de Santa Catarina (4,1%), Paraná (4,0%), Minas Gerais (3,5%), Rio de Janeiro (3,4%) e Rio Grande do Sul (0,5%).

Na média da indústria nacional houve redução de 0,8% na produção em fevereiro ante o mesmo período do ano passado. O IBGE ressalta, entretanto, que o mês de fevereiro de 2017 teve um dia útil a menos do que igual mês do ano anterior.

