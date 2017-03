IBGE: inflação menor e demissão de mal remunerados gera estabilidade na renda

A inflação mais comportada e a demissão em ocupações mal remuneradas mantiveram estável a renda média dos trabalhadores ocupados em fevereiro, segundo os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O rendimento médio dos ocupados ficou em R$ 2.068,00 no trimestre encerrado em fevereiro, resultado 1,5% maior que o registrado um ano antes e 0,9% superior ao do trimestre encerrado em novembro. O IBGE ressalta, entretanto, que o desempenho é considerado estatisticamente estável, levando em consideração o intervalo de confiança da pesquisa.

Segundo Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, a desaceleração da inflação corroeu menos o poder de compra dos salários do que vinha ocorrendo antes.

"Você tem a participação da inflação no resultado e tem a demissão de trabalhadores chão de fábrica muito grande, pessoas que possuem rendimentos menores", justificou Azeredo.

Além disso, a dispensa de trabalhadores temporários que costumam ocorrer no começo do ano contribui para tirar do mercado de trabalho os ocupados com salários mais baixos.

"Tem muito trabalhador temporário que ganha pouco. Ele entra no mercado com rendimento mais baixo. E essas pessoas saíram, estão sendo demitidas", completou Azeredo.

A massa de salários em circulação na economia também ficou estatisticamente estável em fevereiro, aos R$ 180,167 bilhões, 0,1% menor que o registrado no trimestre até novembro do ano passado e 0,2% inferior ao obtido um ano antes.

Veja Também

Comentários