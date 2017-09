IBGE: capacidade de financiamento do País fica em R$ 14,6 bi no 2º trimestre

O País alcançou uma Capacidade de Financiamento de R$ 14,6 bilhões no segundo trimestre de 2017 após ter registrado uma necessidade de financiamento de R$ 5,8 bilhões no segundo trimestre de 2016. Os dados são das Contas Nacionais Trimestrais, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 1º de setembro.

O saldo externo de bens e serviços aumentou de R$ 15,2 bilhões no segundo trimestre de 2016 para R$ 36,1 bilhões no segundo trimestre deste ano, um crescimento de R$ 21,0 bilhões.

Já a renda líquida de propriedade enviada ao resto do mundo diminuiu de R$ 23,6 bilhões no segundo trimestre do ano passado para R$ 23,4 bilhões no segundo trimestre de 2017, uma redução de R$ 0,2 bilhão.

Veja Também

Comentários