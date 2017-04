Ibevar: intenção de compra em SP no 2º tri atinge 40%, pior resultado desde 2002

A intenção de compra dos consumidores da cidade de São Paulo para o primeiro trimestre deste ano atingiu um recorde negativo, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar) e o Programa de Administração do Varejo da Fundação Instituto de Administração (Provar/Fia). Apenas 40% dos paulistanos expressam interesse em comprar bens duráveis este trimestre, uma piora de 0,2 ponto porcentual ante igual período de 2016 e o pior dado para um segundo trimestre desde 2002.

A pesquisa detecta que os consumidores dispostos a comprar devem gastar um pouco menos na comparação com o ano passado. Em média, aqueles que esperam fazer alguma compra de bens duráveis afirmam que podem gastar R$ 2,346 mil, um valor que, ajustado para o efeito da inflação, é menor que os R$ 2,363 mil da pesquisa do segundo trimestre de 2016.

A queda na intenção de compra não foi verificada entre consumidores da internet. No e-commerce, segundo a pesquisa que usa dados da Ebit, 85,4% dos clientes afirmam que poderiam fazer uma nova compra neste segundo trimestre, 4,5 pontos porcentuais a mais do que no mesmo período de 2016.

No varejo físico, o item cuja intenção de compra mais caiu é o gasto com eletrônicos. Uma fatia de 22,5% dos entrevistados diz que espera gastar com esse item no primeiro trimestre deste ano, um recuo de 2,02 pontos na comparação com o mesmo período do ano passado.

Já em turismo, 7% dos consumidores esperam comprar, retração de 1,26 ponto porcentual na mesma base de comparação.

