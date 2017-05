IBC-Br sobe 1,12% na média do 1º trimestre de 2017 ante 4º tri/2016, com ajuste

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) indica que a economia brasileira voltou a crescer nos três primeiros meses do ano. O indicador que antecipa a trajetória do Produto Interno Bruto (PIB) registrou alta de 1,12% no acumulado do primeiro trimestre de 2017 na comparação com o quarto trimestre de 2016, pela série ajustada do Banco Central. O dado foi divulgado na manhã desta segunda-feira, 15, pelo BC.

Já na comparação do trimestre com igual período do ano passado, o índice subiu 0,29% pela série observada. Os dois números trimestrais vieram ligeiramente acima do previsto pelos economistas do mercado financeiro.

Pesquisa do Broadcast Projeções feita com 18 analistas indicava expectativa de que alta do IBC-Br entre 0,60% a 1,30% no primeiro trimestre na comparação com o último trimestre de 2016, com mediana indicando alta de 1,10%. Na comparação entre os primeiros trimestres de 2017 e 2016, as previsões coletadas variaram de -2,80% a +0,20% com mediana apontando crescimento de +0,10%.

Revisão

Como de costume, o Banco Central revisou dados do Índice de Atividade Econômica na margem, na série com ajuste. O indicador do mês de fevereiro passou de 1,31% para 1,37%. Em janeiro, o IBC-Br passou de 0,62% para 0,37%. Em dezembro de 2016, o índice foi de -0,09% para -0,04. No caso de novembro, a revisão foi de 0,08% para 0,04%. O dado de outubro foi de

-0,18% para a estabilidade e o de setembro, de 0,07% para 0,06%.

Conhecido como "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A previsão oficial do BC para a atividade doméstica deste ano é de avanço de 0,5%.

