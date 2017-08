IBC-Br mostra que atividade segue em recuperação gradual, diz Mansueto

O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, disse a jornalistas que o IBC-Br de junho veio bom e mostra a recuperação gradual da atividade econômica. "Tanto indicadores da atividade como de expectativa dos agentes estão melhores hoje do que estavam em maio, quando foi desencadeada a crise política com a delação da JBS", destacou ele.

Mansueto ressaltou que o risco Brasil, medido pelo Credit Default Swap (CDS), já voltou ao patamar de antes da crise política, em torno de 200 pontos, o cenário para inflação melhorou nos últimos dois meses e o mercado está apostando em juros ainda menores no País. "O cenário melhorou bastante do ponto de vista de atividade e de expectativas. Cabe ao governo fazer as reformas."

O secretário lembrou ainda que a agência de classificação de risco S&P Global Ratings retirou na terça-feira o Brasil da observação negativa para possível rebaixamento, outro fator que mostra a melhora do ambiente em relação ao mês de maio.

