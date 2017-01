IBC-Br de novembro sem ajuste é o menor para mês desde 2009, afirma BC

O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-br) atingiu em novembro de 2016, na série sem ajuste sazonal, 133,10 pontos, o que corresponde ao menor nível para o mês desde 2009 (129,62 pontos). Naquele ano, o Brasil ainda enfrentava os efeitos mais diretos da crise financeira global, após a quebra do banco Lehman Brothers no fim de 2008.

Os números foram atualizados na manhã desta sexta-feira, 13, pelo Banco Central (BC). Os dados mostram ainda que o IBC-Br com ajuste sazonal atingiu 133,21 pontos em novembro, o maior patamar desde julho de 2016 (134,18 pontos).

