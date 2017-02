IBC-Br cai 4,34% no acumulado de 2016, sem ajuste, revela Banco Central

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) recuou 4,34% em 2016 ante 2015, no dado sem ajuste sazonal. No último mês do ano passado, o índice atingiu 133,74 pontos na série observada, o que representa o menor nível para dezembro desde 2009, quando atingiu 129,23 pontos.

A variação do IBC-Br divulgada nesta quinta-feira, 16, veio melhor que a mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, de -4,40%. O intervalo das estimativas ia de -4,60% a -4,25%.

Conhecido como "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. O PIB de 2016 será oficialmente divulgado no dia 7 de março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A previsão oficial do BC para a atividade doméstica em 2016 é de queda de -3,4%, de acordo com o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) publicado no fim de dezembro. No Relatório de Mercado Focus da última segunda-feira, 13, a mediana das estimativas do mercado para o PIB em 2016 estava em -3,50%.

Dezembro

Após subir 0,10% em novembro (dado já revisado), a economia brasileira registrou recuo em dezembro de 2016. O IBC-Br do mês teve baixa de 0,26% ante novembro, com ajuste sazonal, informou o Banco Central. O índice de atividade calculado pelo BC passou de 133,26 pontos para 132,92 pontos na série dessazonalizada de novembro para dezembro.

A baixa do IBC-Br ficou dentro do intervalo obtido entre analistas do mercado financeiro consultados pelo Broadcast Projeções, que esperavam resultado entre -1,00% e +0,80% (mediana de -0,20%).

Na comparação entre os meses de dezembro de 2016 e dezembro de 2015, houve queda de 1,82% na série sem ajustes sazonais. A série observada encerrou com o IBC-Br em 133,74 pontos ante 133,00 pontos de novembro e 136,22 pontos de dezembro de 2015.

O indicador de dezembro de 2016 ante o mesmo mês de 2015 mostrou desempenho levemente pior que o apontado pela mediana (-1,80%) das previsões de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Broadcast Projeções (-3,80% a -1,10% de intervalo).

4º trimestre

O IBC-Br registrou baixa de 0,36% no acumulado do quarto trimestre de 2016, na comparação com o trimestre anterior, pela série ajustada do Banco Central. Já na comparação com o quatro trimestre de 2015, o índice cedeu 3,13% nos últimos três meses do ano passado, pela série observada. O resultado do trimestre na margem ficou em cima da mediana negativa de 0,36% coletada pelo Broadcast Projeções (intervalo entre -1,10% e -0,11%).

Como de costume, o Banco Central revisou dados de seu Índice de Atividade Econômica na margem, na série com ajuste. Em novembro, o IBC-Br passou de +0,20% para +0,10%. Em outubro, o índice foi de -0,15% para -0,11%. No caso de setembro, a revisão foi de zero para +0,02%. O dado de agosto foi de -0,78% para -0,74% e o de julho, de +0,01% para -0,01%. Em relação a junho, o BC substituiu a taxa de +0,37% pela de +0,36%.

A série do BC incorpora a estrutura de produtos e avanços metodológicos do Sistema de Contas Nacional - Referência 2010, do IBGE. Destacam-se também a incorporação da PNAD Contínua e a da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).

