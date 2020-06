IBC-Br cai 4,15% em 2020 até abril, sem ajuste, revela Banco Central

O BC revisou dados do IBC-Br na margem, na série com ajuste. - ( Foto: Dida Sampaio/Estadão)

Na esteira dos efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia, o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) acumulou baixa de 4,15% em 2020 até abril, informou nesta quinta-feira o Banco Central. O porcentual diz respeito à série sem ajustes sazonais. Pela mesma série, o IBC-Br apresenta baixa de 0,52% nos 12 meses encerrados em abril.

Os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia, apesar de percebidos em fevereiro, se intensificaram em todo o mundo a partir de março. Para conter o número de mortos, o Brasil adotou o isolamento social em boa parte do território, o que impactou a atividade econômica nos últimos meses.

Trimestre

O Banco Central informou ainda que o IBC-Br registrou baixa de 6,94% no acumulado do trimestre encerrado em abril de 2020, na comparação com os três meses anteriores (novembro a janeiro), pela série ajustada. Segundo o BC, o IBC-Br acumulou baixa de 5,55% no trimestre até abril de 2020 ante o mesmo período de 2019, pela série sem ajustes sazonais.

Revisões

O BC revisou dados do IBC-Br na margem, na série com ajuste. O índice de março foi de -5,90% para -6,16%, enquanto o índice de fevereiro passou de +0,32% para +0,31%.

No caso de janeiro, o IBC-Br foi de +0,05% para +0,06%. O dado de dezembro passou de -0,34% para -0,36% e o de novembro foi de -0,06% para -0,05%. Em relação a outubro, o BC manteve o indicador em +0,26%.

Média móvel trimestral

A média móvel trimestral do IBC-Br caiu 5,11% em abril, na série com ajuste sazonal. Em março, o indicador havia registrado queda de 1,94% e, em fevereiro, estabilidade (0,00%).

Bastante observada pelos economistas do mercado financeiro, a média móvel do IBC-Br costuma ser usada como indicativo de tendências para o índice. O porcentual de hoje refletiu a comparação entre o trimestre encerrado em abril e o trimestre encerrado em março.

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2020 é de variação zero. Este cálculo, no entanto, está defasado, como vem reconhecendo o próprio BC. No dia 25, a instituição divulgará uma nova estimativa por meio do Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

No Relatório de Mercado Focus divulgado pelo BC na última segunda-feira, dia 15, a projeção é de queda de 6,51% do PIB em 2020. O Focus reúne as projeções dos economistas do mercado financeiro.