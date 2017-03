IBC-Br cai 0,51% no trimestre até janeiro ante trimestre anterior, com ajuste

O IBC-Br registrou baixa de 0,51% no acumulado do trimestre até janeiro de 2017, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, pela série ajustada do Banco Central. Na comparação com o igual período até janeiro de 2016, o índice caiu 1,96% na série observada, informou o BC nesta sexta-feira, 31.

Como de costume, o Banco Central revisou dados de seu Índice de Atividade Econômica na margem, na série com ajuste. Em dezembro ante novembro, o IBC-Br passou de -0,26% para -0,32%. Em novembro, o índice foi de +0,10% para -0,05%. Em outubro, a revisão foi de -0,11% para -0,22%. O dado de setembro foi de +0,02% para -0,04% e o de agosto, de -0,74% para -0,71%. Em relação a julho, o BC ajustou a taxa de -0,01% para -0,13%.

A série do Banco Central incorpora a estrutura de produtos e avanços metodológicos do Sistema de Contas Nacional - Referência 2010, do IBGE. Destacam-se também a incorporação da PNAD Contínua e a da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).

Conhecido como "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A previsão oficial do BC para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 é de expansão de 0,5%. Na pesquisa Focus conhecida na última segunda-feira, 27, a mediana das estimativas do mercado indica expansão de 0,47%.

