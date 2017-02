IBC-Br cai 0,5% na margem no trimestre até novembro, com dados dessazonalizados

A atividade econômica do Brasil registrada pelo IBC-Br, considerando o conjunto das cinco regiões, cedeu 0,5% na margem, no trimestre encerrado em novembro, na série dessazonalizada. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira, 10, em Belo Horizonte.

De acordo com o documento, "a atividade econômica do País tem apresentado dinamismo inferior ao projetado anteriormente, trajetória evidenciada pela continuidade de resultados negativos no trimestre encerrado em novembro".

O Banco Central afirma ainda que o cenário reforça as perspectivas de que a retomada da atividade econômica "seja mais demorada e gradual que a antecipada previamente". Além disso, o cenário reforça a expectativa de que "a economia brasileira siga operando com nível de ociosidade dos fatores de produção superior à média histórica".

