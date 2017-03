IBC-BR cai 0,26% em janeiro de 2017 ante dezembro de 2016, com ajuste

Apesar da análise do governo de que a economia já sai da recessão, a atividade começou o ano de 2017 com contração em janeiro na comparação com dezembro de 2016. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) do mês registrou baixa de 0,26% ante dezembro, com ajuste sazonal, informou nesta sexta-feira, 31, a instituição. O índice de atividade calculado pelo BC passou de 132,19 pontos para 131,84 pontos na série dessazonalizada de dezembro do ano passado para janeiro.

A oscilação do IBC-Br ficou dentro do intervalo obtido entre analistas do mercado financeiro consultados pelo Broadcast Projeções, que esperavam resultado entre -0,75% e +0,32%, mas veio pior que a mediana das estimativas que apontaram para -0,20%.

Na comparação entre os meses de janeiro de 2017 e janeiro de 2016 houve queda de 0,79% na série sem ajustes sazonais. Nessa série, o IBC-Br registrou em 126,98 pontos em janeiro ante 133,11 pontos de dezembro.

O indicador de janeiro ante o mesmo mês de 2016 mostrou desempenho também pior que o apontado pela mediana (-0,33%) das previsões de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Broadcast Projeções (-2,10% a -0,30% de intervalo).

Conhecido como "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

