Iata: demanda por transporte aéreo de passageiros sobe 8,0% em novembro

O tráfego aéreo mundial de passageiros (RPK) mostrou crescimento ainda mais forte em novembro do ano passado, informou a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês). A alta foi de 8,0% em relação a igual mês de 2016, sucedendo a variação positiva de 7,3% verificada em outubro.

No mesmo período, a oferta de assentos (ASK) subiu 6,3%, enquanto a taxa de aproveitamento dos voos subiu 1,2 ponto porcentual, para 80,2%.

O resultado mensal aponta um cenário positivo para o setor em 2018, avalia o CEO da Iata, Alexandre de Juniac. "Esperamos que este ano seja o quarto consecutivo no qual o retorno sobre o capital investido superará o custo de capital na indústria. Em suma, começamos o novo ano confiantes", diz, em nota.

No recorte para a América Latina, os dados da Iata mostram aumento de 5,8% do tráfego de passageiros ante novembro de 2016. Com a oferta crescendo 4,7%, a taxa de aproveitamento nos voos ficou em 82,4%, a segunda maior entre as regiões.

Com relação à demanda por voos internacionais, houve alta de 8,1% ao redor do mundo, com evolução mais destacada na região da Ásia e Pacífico. Já a oferta aumentou 6,6% ante novembro de 2016, levando a uma elevação de 1,1 ponto porcentual da taxa de ocupação, para 78,2%.

Por sua vez, o tráfego de voos domésticos subiu 7,8% em novembro do ano passado, com crescimento em todos os mercados, especialmente Índia e China. No período, a oferta subiu 5,9%, e a taxa de ocupação melhorou 1,4 ponto porcentual, para 83,6%.