IABR diz que Paulo Guedes assegurou interlocução direta com indústria

O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, assegurou ao setor industrial que será o interlocutor direto do segmento, diante da fusão, a partir do ano que vem, com o atual Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), disse o presidente executivo do Instituto Aço Brasil (IABr), Marco Polo de Mello Lopes.

O pedido de interlocução foi feito ao futuro ministro pelo grupo de "coalização da indústria", formado pelo IABr e outras novas entidades da indústria. Antes desse pedido, foi proposto ao governo eleito, diante da pauta colocada, que o número de ministérios seria reduzido, de que fosse criado o Ministério da Produção, Trabalho e Emprego, o que não foi acatado. "Nossa preocupação com o fim do MDIC era de que haveria perda de interlocução em alto nível", disse.

O grupo do setor industrial já realizou reuniões com o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, e o futuro ministro da economia, Paulo Guedes.