Hypermarcas reverte lucro e tem prejuízo de R$ 212,5 mi no 4º trimestre de 2016

A Hypermarcas apurou prejuízo líquido de R$ 212,5 milhões no quarto trimestre de 2016, revertendo um lucro de R$ 283 milhões apurado no mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, entretanto, o lucro da fabricante de medicamentos foi de R$ 1,174 bilhão, mais que o dobro dos R$ 559,9 milhões apurados em 2015.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) das operações continuadas da companhia somou R$ 262,4 milhões entre outubro e dezembro de 2016, o que representa um crescimento de 27,6% ante iguais meses de 2015. Em 2016, o Ebitda somou R$ 1,133 bilhão, expansão de 19,2% em relação ao ano anterior. O número não considera negócios vendidos e em processo de venda, os quais a empresa passou a reportar como operações descontinuadas.

A receita líquida da companhia, que também considera apenas as operações continuadas, foi de R$ 843,3 milhões no trimestre, expansão de 11,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em doze meses, a receita atingiu R$ 3,288 bilhões, aumento de 11,2% frente aos 12 meses anteriores.

