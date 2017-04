Humorista Marcelo Madureira é agredido por manifestantes no Rio

O humorista Marcelo Madureira foi agredido e hostilizado por manifestantes na tarde desta sexta-feira, 28, no centro do Rio. Ele tentava gravar um vídeo em frente à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), onde estavam se concentrando os participantes de um ato que aconteceria no início da noite, na Cinelândia, quando foi cercado.

Madureira foi expulso do local aos gritos de "fascista" e "golpista". Acompanhado de um cinegrafista, ele levou pelo menos dois empurrões pelas costas enquanto deixava a Avenida Primeiro de Março. Mais à frente, ainda foi cercado por um grupo de homens. Um deles, trajando uma camiseta com o símbolo do Fluminense, chutou Marcelo Madureira também pelas costas.

O centro do Rio foi palco de um confronto de grandes proporções no fim da tarde, depois que manifestantes mascarados jogaram objetos em policiais em frente Alerj. A confusão se espalhou pelas vias próximas, chegando às avenidas Rio Branco e Presidente Vargas e à Praça da Candelária.

Policiais do Batalhão de Choque usaram escudos, bombas de efeito moral e gás lacrimogênio, além de dispararem tiros de bala de borracha.

O acesso ao metrô na Cinelândia foi fechado. Isso porque o gás lacrimogênio lançado pela Polícia Militar para dispersar os manifestantes acabou atingindo pessoas que estavam no interior da estação.

