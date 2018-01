Hotéis e albuegues do Rio têm expectativa de alta ocupação para o carnaval

Rio de Janeiro - Bloco carnavalesco Cordão do Boitatá atrai milhares de pessoas na praça XV, centro da cidade (Tânia Rêgo/Agência Brasil ) - Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) estima que a ocupação média na hotelaria carioca para o carnaval deverá chegar a 85%, superando os 78% registrados no mesmo período do ano passado. Na região da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, 70% dos quartos já estão reservados, enquanto na zona sul o índice atinge 78%. A avaliação é do presidente da entidade, Alfredo Lopes, que também representa o Sindicato e da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (SindHotéis Rio).



A expectativa também é positiva em relação a albergues e hostels. De acordo com o presidente da Associação de Cama e Café e Albergues do Estado do Rio de Janeiro (Accarj), Guilherme Carames, a média de ocupação durante o réveillon, próxima de 98%, trouxe bastante otimismo em relação ao carnaval para os hostels da capital fluminense. Em dezembro, a ocupação média foi 62%. A expectativa é que as reservas no carnaval sejam em torno de 90%, disse Carames.

O presidente da Accarj informou que a procura é bem pulverizada pelas regiões do Rio de Janeiro. Durante o carnaval, a zona norte e o centro devem concentrar grande número de hóspedes, em função da proximidade do Sambódromo, para assistir as escolas de samba, e dos desfiles dos blocos.

Desde o final do ano, segundo Carames, há um aumento da procura por hospedagem do tipo albergue, que varia em razão do perfil do público. Na zona norte da cidade, por exemplo, são mais brasileiros que procuram os hostels. “Retornam bastante, acabam se acostumando, gostam do espaço e da localização, da facilidade de transporte”, relatou.

Carnaval na Barra



No próximo dia 27, ocorrerá a abertura oficial do carnaval da Barra da Tijuca, no Hotel Hilton Barra, com a presença do Rei Momo, rainha e princesas do carnaval. A programação carnavalesca da região foi apresentada pelo SindHotéis RIO, pela ABIH-RJ e a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur).

O presidente da Riotur, Marcelo Alves, disse que os blocos do Recreio e da Barra da Tijuca desfilarão no novo espaço dedicado ao carnaval, situado no Parque dos Atletas, batizado de Arena do Samba. A expectativa é que o local receba entre 40 e 50 mil pessoas por dia, com duas atrações diárias, desde o sábado de carnaval (10) até a quarta-feira de cinzas (14).

Neste ano, não haverá desfile na Praia do Pepê, nem na Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, atendendo a pedidos da associação de moradores local devido a transtornos ocorridos no ano passado. No entanto, o bairro contará com 29 blocos e 39 desfiles autorizados pela prefeitura, de acordo com a Liga de Blocos e Bandas da Barra, Recreio e Vargens (SamBaRe).

Atualmente, 11 blocos estão associados à SamBaRe. A presidente da associação, Helaide Teixeira, estima que, apesar das mudanças promovidas pela Riotur, o carnaval da Barra vai continuar atraindo muitos turistas. A tradicional Banda da Barra, que sai na região há 34 anos, voltará a desfilar no próximo dia 4 de fevereiro. “Cada ano vai crescendo mais o público. A banda carrega hoje 80 mil foliões e a gente está esperando, este ano, aumento para 100 mil foliões”, disse Helaide.

No dia 17 de fevereiro, está prevista nova edição da premiação José Gueiros, que elege os melhores blocos da Barra e Recreio. Entre os jurados, está o produtor cultural, ator e historiador do carnaval, Haroldo Costa.

Programação

De acordo com a Riotur, a programação geral da cidade envolve mais de 600 desfiles de 464 blocos autorizados. A previsão é que o carnaval do Rio de Janeiro atraia em torno de 6 milhões de foliões, dos quais 1, 5 milhões são turistas. A estimativa é que a movimentação de recursos na economia será de R$ 3,5 bilhões.