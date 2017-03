Hong Kong reabre mercado para carne brasileira, diz Ministério da Agricultura

O Ministério da Agricultura informou nesta terça-feira, 28, que Hong Kong reabriu as importações de carne brasileira. O país havia bloqueado totalmente a compra de carne nacional, independentemente do frigorífico.

Esse é o segundo maior mercado para carne e derivados do País, com importações de US$ 1,5 bilhão no ano passado.

A reabertura do mercado era esperada depois que a China retomou suas compras do Brasil, no sábado passado, dia 25. A Pasta deverá detalhar os termos da reabertura.

