Hidrovia de SP vai receber R$ 203 milhões

A Hidrovia Tietê-Paraná receberá investimento de R$ 203 milhões para eliminar um gargalo que contribuiu para paralisar a navegação de comboios de carga no trecho paulista durante 20 meses, entre 2014 e 2016. As obras de ampliação e aprofundamento do Canal de Navegação da Eclusa de Nova Avanhandava, no Rio Tietê, foram iniciadas nesta quinta-feira, 23, em Buritama, interior paulista, com as presenças do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e do ministro dos Transportes, Maurício Quintella.

Num trecho de 10 quilômetros, o canal vai ganhar mais 2,4 metros de profundidade, reduzindo o risco de encalhe das barcaças nos períodos de seca. "Nos tempos de estiagem, as barcaças atingiam as pedras do leito em razão da pouca profundidade, o que obrigava a operação com menos carga", disse o diretor do Departamento Hidroviário (DH) do Estado de São Paulo, Jairo de Almeida Machado.

A maior parte dos recursos - R$ 181,5 milhões - virá dos cofres federais, pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cabendo o aporte dos outros R$ 21,5 milhões ao governo de São Paulo. A obra deve ser concluída em julho de 2019. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

