Henrique Meirelles faz hoje conferências telefônicas com investidores

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem conferências hoje (22) por telefone com investidores da J.P. Morgan. Às 15h, ele conversa com investidores da corretora de valores inglesa ICAP.

Os debates ocorrem no momento em que o presidente Michel Temer enfrenta a crise gerada pela divulgaçã de delações do empresário Joesley Batista, do grupo JBS.

Por volta das 10h, o dólar comercial era vendido a R$ 3,28, com alta de 0,66% e o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa), caia 0,94%, a 62.049,34 pontos.

Veja Também

Comentários