Há uma grande chance de acordo com China ocorrer, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta tarde na Casa Branca que há uma "grande chance" de um acordo comercial com a China se materializar, enfatizando que isso será bom para as duas partes. Segundo ele, já há concordância sobre os pontos mais difíceis nesse diálogo. O presidente, porém, também ressaltou que não há certeza de que ele se produzirá.

Trump disse que um acordo "monumental" pode se materializar em quatro semanas ou um pouco mais. Ele enfatizou que há um progresso em ritmo "rápido" nas negociações e comentou que haverá uma cúpula de líderes com a China se houver o acordo comercial.

O presidente americano disse que têm sido discutidas questões com a propriedade intelectual e certas tarifas com Pequim. "A relação com a China é provavelmente a mais forte que já existiu, o que é bom."

Trump falou ao lado do vice-premiê chinês Liu He, que lidera a delegação de Pequim que está nesta semana em Washington para tratar do comércio.