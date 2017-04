Há sinais compatíveis com estabilização da economia no curto prazo, diz ata

Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) concordaram que "há sinais compatíveis com estabilização da economia no curto prazo". A avaliação consta da ata da reunião de abril do comitê, que decidiu na semana passada a redução do juro em 1 ponto porcentual, para 11,25%. A ata do Banco Central foi divulgada nesta terça-feira, dia 18.

"A avaliação prospectiva do Comitê é de que há pequena melhora na perspectiva de retomada da economia, em relação à reunião do Copom em fevereiro", citam os diretores. Apesar da pequena melhora mencionada, o texto reconhece no parágrafo 13 que "os desafios para a retomada da atividade econômica permanecem, e o Comitê avalia que a recuperação da economia ao longo de 2017 deverá ser gradual".

Retomada gradual

O BC repetiu a percepção de que há indicações de "retomada gradual da atividade econômica ao longo de 2017". "O conjunto dos indicadores de atividade econômica divulgados desde a última reunião do Copom permanece compatível com estabilização da economia no curto prazo", cita a ata da reunião de abril do Copom.

No documento, os diretores notam que a economia segue "operando com alto nível de ociosidade dos fatores de produção, refletido nos baixos índices de utilização da capacidade da indústria e, principalmente, na taxa de desemprego".

Diante desse cenário de expectativa de retomada gradual da atividade, o BC avalia que "a dinâmica da inflação permanece favorável". "O processo de desinflação se difundiu e houve consolidação da desinflação nos componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária", cita o documento no parágrafo 4.

Com a acomodação dos preços mais difundida, o BC ressalta que "aumenta a confiança de que a desinflação corrente terá efeitos duradouros". O Copom lembra na ata que, na pesquisa semanal Focus, o mercado prevê IPCA em torno de 4,1% em 2017, alta ao redor de 4,5% em 2018 e previsões ligeiramente abaixo de 4,5% para 2019 e horizontes mais distantes.

