Há percepção no mundo de que desde a crise 2008-2009 houve estagnação, diz Ilan

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse nesta sexta-feira, 24, que o mundo está começando a sair da estagnação iniciada na crise de 2008 e 2009, com os Estados Unidos puxando o movimento. "Há percepção no mundo de que, desde a crise de 2008-2009, houve uma estagnação", afirmou Goldfajn, em aula inaugural do curso de graduação em economia da Escola Brasileira de Economia e Finanças (EPGE) da Fundação Getulio Vargas (FGV).

"Agora, estamos começando a sair dessa estagnação. O país que está saindo mais rápido, com pleno emprego, é os Estados Unidos", completou Goldfajn.

O presidente do BC acrescentou que, por isso, o Fed, o banco central americano, já começou a subir juros.

Veja Também

Comentários