Há muita confiança na aprovação da Reforma da Previdência, diz Imbassahy

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, minimizou insatisfações na base aliada do governo no Congresso e afirmou que "há muita confiança" na aprovação da Reforma da Previdência. Ao ser questionado sobre as últimas votações na Câmara, que de certa forma evidenciaram algumas derrotas do governo - como no projeto de regulamentação do Uber -, Imbassahy afirmou que o Executivo segue em diálogo com os parlamentares. "Tenho muita tranquilidade na aprovação", disse, afirmando que não acredita que essas votações possam ser uma sinalização para a votação da Reforma da Previdência.

Imbassahy comentou ainda a questão da votação do projeto que trata da recuperação fiscal dos Estados em calamidade financeira, que foi adiada para a próxima semana. Segundo ele, ontem houve "grande avanço" na matéria que busca o reequilíbrio das contas dos Estados.

"Quero registrar o empenho extraordinário do presidente Rodrigo Maia em torno deste assunto", afirmou, ressaltando que o tema tem "complexidade" e que se percebeu ao longo dos debates o interesse de alguns Estados, que não estão na mesma situação de calamidade, de aproveitar a oportunidade para obter benefícios. "A matéria está seguindo com normalidade no Congresso", reforçou Imbassahy.

Ele afirmou que o governo quer ajudar os Estados em dificuldade, mas disse que essa contribuição está "associada a tarefas e compromissos que esses Estados devam fazer".

