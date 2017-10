Há esforço para aprovar esta semana MP da leniência, diz diretor do BC

O diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central, Isaac Ferreira, afirmou que há um esforço "muito grande" no órgão regulador para aprovação esta semana da medida provisória 784 (MP da leniência do BC), que estabelece novo marco punitivo para instituições financeiras. Isso porque a MP caduca nesta sexta-feira, dia 19.

"A MP vai trazer um novo marco legal punitivo para o setor e há um esforço muito grande para a aprovação da medida", disse Ferreira, em evento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) sobre autorregulação bancária, na manhã desta segunda-feira, 16, em São Paulo.

O diretor do BC disse, inclusive, que não poderia ficar para todo o evento por conta da necessidade de trabalhar em cima da aprovação da MP.

Na semana passada, o BC sofreu um revés na tramitação da matéria uma vez que não houve quórum suficiente para a votação da MP no plenário da Câmara.

Veja Também

Comentários