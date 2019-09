Guedes: Viramos foco para o problema do crescimento de despesas obrigatórias

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo focará a necessidade de reduzir despesas obrigatórias e de desindexar e desvincular o Orçamento. "Viramos nosso foco para o segundo maior problema, depois da Previdência, que é crescimento de despesas obrigatórias. É um pouco mais lento, mas é venenoso", afirmou.

O ministro reconheceu que mudar a dinâmica das despesas obrigatórias é um desafio para a classe política, mas disse que o atual Congresso Nacional pode "entrar para a história" ao retomar o controle do orçamento público.

"Economistas do orçamento público são escravos de constituintes defuntos, as despesas continuam carimbadas e crescendo sem controle e vão esvaziando os recursos da classe política", alertou. "O pacto federativo é 'descarimbar' o dinheiro e assumir protagonismo da classe política".

Guedes ressaltou a necessidade de desvincular os cerca de 280 fundos que têm recursos com destinação carimbada. Ele disse que a solução para esses fundos será analisada ao longo de seis meses a um ano. "A indexação de despesas obrigatórias está asfixiando a República. Vamos devolver esse dinheiro para o orçamento discricionário", completou.

ELe lembrou que há projetos já em tramitação sobre o tema, como o do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) que muda regras fiscais e prevê gatilhos para o cumprimento da regra de ouro. "Precisamos desses gatilhos", acrescentou.

O ministro citou a ideia de criação de um Conselho Fiscal da República, como antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que teria representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário, para discutir as despesas públicas. Ele disse que isso poderá evitar, por exemplo, decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que têm impacto no caixa da União, como as tomadas após reclamações de Estados e municípios.

Reforma tributária

Guedes voltou a dizer que, apesar do "acidente de percurso" na Receita Federal, com a saída do ex-secretário Marcos Cintra, o governo deverá encaminhar sua proposta de reforma tributária em breve. "Nossa proposta está praticamente pronta. Vamos lançar uma reforma conciliatória, de preferência em comissão mista do Congresso Nacional", completou.

Em audiência na Comissão Mista de Orçamento (CMO), Guedes disse que o chamado pacto federativo, que discute a indexação e vinculação de despesas, seria o "segundo ponto de ataque" do governo, mas lembrou que o próprio Congresso começou a tocar a reforma tributária.

Guedes afirmou ainda que os resultados da aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados "já estão vindo". "A taxa de risco e os juros caíram, a economia gerou mais empregos no primeiro semestre", afirmou.

O ministro disse que o governo poderia zerar o déficit da União com os recursos arrecadados com o leilão do petróleo excedente da cessão onerosa, mas preferiu dividir o dinheiro com Estados e municípios para investir em uma "solução conjunta".

Guedes participa de audiência pública na CMO que discute o projeto da lei orçamentária de 2020 e o Plano Plurianual da União (PPA) para o período de 2020 a 2023.