Guedes participa de plenária do IMFC e deve se reunir com Lagarde em Washington

O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou neste sábado de café da manhã do Comitê Financeiro e Monetário Internacional (IMFC, na sigla em inglês) do Fundo Monetário Internacional e em seguida tirou a foto oficial com os governadores do IMFC, eventos que também contaram com a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Neste momento, Guedes está na sessão plenária do IMFC prevista para ser encerrada às 12h30. Entre os eventos da tarde, destaque para a reunião do ministro da Economia com Christine Lagarde, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional. Não há previsão de Guedes conversar com os jornalistas ao longo do dia. O ministro deve voltar ao Brasil amanhã logo depois do almoço.