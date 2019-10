Guedes indica mais dois nomes para grupo que prepara reforma tributária

O ministro da Economia, Paulo Guedes, designou a advogada Vanessa Rahal Canado e o economista Aloisio Pessoa de Araujo para compor o grupo de trabalho responsável por elaborar a proposta de reforma tributária que o governo ainda vai enviar ao Congresso. Vanessa Canado é diretora de Programa da Assessoria Especial para Assuntos Parlamentares da Assessoria de Relações Institucionais do Ministério da Economia e agora também vai atuar como secretária executiva do grupo de trabalho.

A portaria com as duas designações está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta Sexta-feira (25). O grupo de trabalho foi criado no início do mês pelo ministro Guedes, com prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, para apresentar o relatório final.

A equipe é presidida pelo próprio ministro e conta ainda com o procurador-geral da Fazenda Nacional e os secretários especiais da Receita Federal, de Fazenda, de Previdência e Trabalho e de Política Econômica.

No Congresso Nacional já estão em tramitação duas propostas de reforma tributária, uma na Câmara e outra no Senado. O governo, no entanto, ainda não encaminhou formalmente sua proposta.