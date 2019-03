Guedes está confirmado em audiência na CAE do Senado na quarta-feira

A participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, na quarta-feira, 27, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado está mantida, segundo sua assessoria. No encontro, marcado para começar às 14 horas, o ministro vai apresentar as diretrizes e os programas prioritários de sua pasta, com destaque para a temática do endividamento dos Estados brasileiros.

A reforma da Previdência também deve entrar no debate.

Nesta terça, Guedes era o convidado principal da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara para falar da reforma da Previdência e do projeto que reformula a aposentadoria dos militares.

No entanto, o ministro decidiu desmarcar sua ida ao colegiado no período da tarde. Ele só deve comparecer à CCJ da Câmara depois que o nome do relator da proposta na comissão for anunciado.