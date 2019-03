Guedes diz que há 'duas faces da lua', ao falar da PEC do Orçamento

O ministro da Economia, Paulo Guedes, minimizou nesta quarta-feira, 27, a aprovação na Câmara dos Deputados, na terça-feira, de uma proposta de emenda constitucional que engessa mais ainda o orçamento.

Ele disse considerar que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tem sido muito "construtivo", e brincou, ao dizer que os parlamentares entendem mais dessas coisas "mais complexas".

"Há duas faces da lua nessa questão. Se está carimbando mais gasto, não gosto, vai estourar teto mais cedo. Não gosto do carimbo no gasto", afirmou Guedes, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. "Por outro lado, não tem ninguém melhor para decidir sobre o gasto do que o Congresso. Se for pra ser carimbado, que seja por quem está lá embaixo", contemporizou.

Salários dos servidores

O ministro da Economia disse que o congelamento dos salários dos servidores é compreensível e um dos instrumentos que os gestores públicos precisam.