Guedes diz que exportações e importações com os EUA devem aumentar

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que "o Brasil tem que comercializar com todo mundo e vamos em frente com os EUA", ressaltando que as exportações e importações com a maior economia do planeta devem aumentar. "Houve um desinteresse com um parceiro extraordinário que está do nosso lado e isso se agudizou no governo do PT. Vamos mudar isso", comentou Guedes.

Na avaliação do ministro da Economia, as conversas comerciais ocorrem com todos os países, pois "a essência é o ganha-ganha." Paulo Guedes destacou que "não haverá redução comercial com a China", que é o principal parceiro global do Brasil.