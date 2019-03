Guedes diz que está concluindo negociação da cessão onerosa

O ministro da economia Paulo Guedes, afirmou que está concluindo a negociação da cessão onerosa com a Petrobras. "A última informação que tive é que o spread (crédito) saiu de US$ 60 bilhões para US$ 2 bilhões", afirmou.

Segundo o ministro, se os dois lados da negociação - Petrobras e União - conseguirem chegar a um acordo em breve, "vai ter leilão de (excedente) de cessão onerosa no final deste ano".

Guedes participa nesta sexta-feira, 15, do seminário "A Nova Economia Liberal", na Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.