Guedes confirma Rogério Simonetti Marinho na Secretaria Especial da Previdência

O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, oficializou nesta terça-feira, 11, a indicação do atual deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) para a Secretaria Especial de Previdência. Ele terá como adjunto o consultor da Câmara Leonardo Rolim, especialista em Previdência.

"A equipe de transição está em fase final de preparação da nova estrutura do futuro Ministério da Economia. Assim, o detalhamento do organograma e das atribuições de cada pasta será divulgado em breve", diz a nota divulgada pela assessoria do futuro ministro.

Marinho foi secretário de Planejamento da Prefeitura de Natal, vereador e presidente da Câmara Municipal de Natal, e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do RN. Foi eleito Deputado Federal por duas vezes. Em 2017, relatou a reforma trabalhista na Câmara dos Deputados.

Rolim é da carreira de Consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, tem mestrado em Direção e Gestão de Planos e Fundos de Pensão pela Universidad de Alcalá, Espanha, especialização em Administração (UnB) e em Políticas Públicas e Gestão Governamental (ENAP). Foi secretário de políticas de previdência social do Ministério da Previdência Social e presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev).