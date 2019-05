Guedes adia audiência na CMO

A audiência pública com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) que ocorreria na manhã desta quinta-feira, 9, foi adiada para a próxima terça-feira, 14 de maio. A mudança foi informada pela assessoria da pasta no fim da noite desta Quarta-feira (8).

Na agenda desta quinta, Guedes participa de café da manhã oferecido pelo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz. O evento contará com a presença de parlamentares e dos ministros Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e Floriano Barbosa (Secretaria-Geral). O presidente Jair Bolsonaro prestigiará o evento.

Segundo a assessoria, "o objetivo do encontro é continuar promovendo a interlocução entre os poderes Executivo e Legislativo".

Ainda pela manhã, Guedes participa de reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

À tarde, o ministro estará em reunião do presidente Bolsonaro com os governadores do Nordeste. O encontro será no Palácio do Planalto a partir das 15h.