Guedes acredita que reforma da Previdência será resolvida em 3 ou 4 meses

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira, 25, acreditar que, em "três ou quatro meses" a questão da reforma da Previdência estará resolvida. Em evento da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), ele pediu ainda ajuda para que o projeto passe no Congresso.

"Precisamos de muita ajuda, todo mundo tem que ajudar. Da mesma forma que pediram ao presidente da Câmara, do Senado, pedimos a vocês que nos ajudem, que conversem com os deputados. A pauta é boa. Para em três ou quatro meses, o pior já ter passado", afirmou.

Guedes afirmou ainda que os empregos já estão retornando no Brasil, antes mesmo de a reforma ter passado. Ele citou ainda que, após a reforma da Previdência, o governo irá investir no pacto federativo e, depois, na reforma tributária. "Já está tudo pronto", disse, em relação à reforma tributária. "Estamos juntando isso tudo em um imposto único. São 8 ou 9 tributos que não são compartilhados e serão unificados", afirmou.

Guedes afirmou ainda que deve anunciar, nos próximos dias, mudanças no fundo social do pré-sal. "Hoje, 100% é da União. Não quero falar o que faremos para não dizer que estamos comprando votos", comentou, "mas vamos pegar pelo menos 70% para Estados e municípios". Este porcentual já havia sido antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. "Quem governa o Brasil é a República Federativa", acrescentou.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, participam da 75ª reunião geral da FNP.