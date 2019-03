Guedes, a jornalistas: 'Não posso falar hoje; parece que o pau está comendo'

O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou nesta tarde de sexta-feira, 22, para a cerimônia de posse da nova superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Solange Paiva Vieira, na sede do órgão, no Rio. Na chegada, com cerca de 40 minutos de atraso, ao ser perguntado por jornalistas se poderia dar entrevista, antes ou depois da cerimônia, Guedes afirmou, a distância e em tom de brincadeira: "Não posso falar hoje, porque parece que o pau está comendo".

Guedes chegou acompanhado de Solange Vieira. Estão na cerimônia de posse o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo Barbosa, e o diretor-geral da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). A ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e presidente do conselho do Goldman Sachs, Maria Silvia Bastos Marques, e o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, também estão no evento.