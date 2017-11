Grupo SEB, de Chaim Zaher, compra 50% de empresa americana de cursos de verão

Com uma divisão localizada no Vale do Silício, o grupo educacional SEB, do empresário Chaim Zaher, fechou a compra de 50% da americana Digital Media Academy, que oferece cursos de verão nas principais universidades dos EUA. A empresa tem ainda uma plataforma digital com 100 cursos por onde já passaram cerca de 100 mil alunos em 10 anos. O grupo anunciou ainda a aquisição da COC Floripa, em Santa Catarina, curso pré-vestibular com 1,5 mil alunos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.