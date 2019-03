Grupo Pereira ocupa 6ª posição no ranking dos maiores supermercados

Beto Pereira, presidente do grupo - (Foto: Arquivo)

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulgou no dia 18 de março, no Rio de Janeiro, uma prévia do Ranking Supermercadista com o faturamento do setor em 2018 e algumas das maiores empresas do segmento. A SDB Comércio de Alimentos – que reúne as bandeiras Comper e Fort Atacadista – continuou na sexta posição em 2018 entre as maiores companhias supermercadistas do país, apresentando um crescimento percentual de 9,1% sobre o ano anterior, que resultou em um faturamento de R$ 6,2 bilhões, contra R$ 5,7 bilhões no ano anterior.



“Isso é fruto do trabalho de todos os nossos profissionais que se dedicam, incansavelmente a fazer o melhor todos os dias. Vamos continuar nesse caminho e crescer ainda mais nos próximos anos, até 2020 abriremos muitas outras lojas”, diz Beto Pereira, presidente do Grupo Pereira.



O setor supermercadista brasileiro teve faturamento de R$ 355,7 bilhões em 2018, o que representou crescimento nominal – sem descontar a inflação - de 0,7% ante 2017 (R$ 353,2 bilhões), de acordo com os resultados da 42ª pesquisa ranking Abras/SuperHiper. O resultado aponta que o setor foi responsável por 5,2% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, gerando 30,7 mil novos empregos em 2018.

No ano passado, o Grupo Pereira abriu sete novas lojas, gerando mais de mil postos de trabalho, em um investimento de R$ 250 milhões de reais, totalizando 69 unidades de negócios entre as bandeiras Fort Atacadista, Comper e Atacado Bate Forte. Este ano, outras oito novas lojas do Fort Atacadista serão abertas nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso e no Distrito Federal, que se juntam ao novo centro de distribuição do Atacado Bate Forte recentemente inaugurado em fevereiro, na cidade de Jacareí, em São Paulo.