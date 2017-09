Grupo holandês compra Eldorado Celulose da J&F por R$ 15 bilhões

O grupo holandês Paper Excellence divulgou, neste sábado (2), que concluiu a compra da Eldorado Celulose, empresa da J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista e também controladora da JBS.

O contrato de compra e venda foi assinado hoje e estabelece a transferência de até 100% das ações pelo valor de R$ 15 bilhões, diz um comunicado da Paper Excellence. A operação deve ser finalizada em até 12 meses.

A Eldorado produz 1,7 milhão de toneladas de celulose de eucalipto por ano. Sua venda vinha sendo negociada com diversos interessados, incluindo o grupo chileno Arauco, as empresas brasileiras Suzano e Fibria e a indonésia Asia Pulp & Paper.

A companhia foi colocada à venda junto com uma série de empresas da J&F com o objetivo de resgatar o grupo, após a delação de seus controladores revelada em maio.

Antes da Eldorado, a holding vendeu as operações de carnes da América do Sul da JBS para o frigorífico Minerva (por 300 milhões de reais), a fabricante de calçados Alpargatas para os fundos Cambuhy e Itaúsa (3,5 bilhões de reais) e a fabricante de laticínios Vigor para o grupo mexicano Lala (5,7 bilhões de reais).

O grupo Paper Excellence, novo dono da Eldorado, iniciou suas atividades em 2007, com sua primeira fábrica de celulose em Meadow Lake, no Canadá. Desde então, vem crescendo por meio da aquisição de fábricas. Hoje são cinco no Canadá e duas na França. Juntas, elas produzem 2,3 milhões de toneladas de celulose por ano e empregam mais de 2 mil funcionários.

