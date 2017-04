Grupo de empresários do transporte de cargas se reúne na quarta-feira em Brasília

Várias ações já foram realizadas pelo Grupo Transportando Ideias a fim de melhorar e modernizar o ambiente empresarial no Brasil. No dia 19 de abril, quarta-feira, o GTI realiza um encontro em Brasília, no restaurante do Senado Federal com o objetivo de consolidar a frente parlamentar do Transporte Regional de Cargas. Após esse encontro, o Grupo Transportando Ideias recebe senadores e deputados convidados para um almoço-palestra na sede da CNT – Confederação Nacional do Transporte - com as presenças dos Ministros do Trabalho Ronaldo Nogueira e do Ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho), Ives Gandra, onde será debatida a Reforma Trabalhista.

