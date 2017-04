Greve paralisa transporte coletivo de Sorocaba, cidade do interior de SP

A greve geral convocada pelas centrais sindicais contra as reformas do governo Temer também paralisou totalmente o transporte coletivo em Sorocaba, cidade do interior paulista, nesta sexta-feira, 28. No distrito industrial do Éden, um homem foi detido espalhando pregos cruzados, os chamados "miguelitos", para furar os pneus dos carros. Outras quatro pessoas foram detidas quando ateavam fogo a pneus na Avenida Afonso Vergueiro, região central da cidade.

Ônibus intermunicipais de longa distância que chegam à cidade são escoltados pela Polícia Militar para desembarcar passageiros no terminal rodoviário, vazio. A família da comerciante Nadir Souto, que chegou de Avaré (SP), ficou sem ônibus para seguir até a capital. Ela e os dois filhos esperavam que o transporte se normalizasse. "Pensamos em tomar um uber, mas vai ficar muito caro", disse Souto.

