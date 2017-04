Greve geral 'sinaliza que sociedade quer diálogo', diz d. Leonardo Steiner

O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), d. Leonardo Steiner, declarou nesta terça-feira, 25, véspera da abertura 55ª Assembleias Geral da entidade em Aparecida, que a greve geral convocada para sexta, 28, sinaliza que a "sociedade quer o diálogo, quer participar, quer dar sua contribuição".

Referindo-se à Previdência, d. Leonardo afirmou que "reforma de tamanha importância não pode ser conduzida sem esse amplo debate".

Infelizmente, disse d.Leonardo, que é também bispo auxiliar de Brasília, "o Congresso Nacional e o Poder Executivo têm-se mostrado pouco sensíveis ao que a sociedade tem demonstrado em relação às reformas. "Os brasileiros e brasileiras desejam o bem do Brasil e para construir uma Nação justa e fraterna querem participar das discussões e encaminhamentos", acrescentou.

D. Leonardo espera que a greve geral seja pacífica e sem violência. "Certamente o conteúdo das manifestações se dará no sentido de defesa dos direitos dos trabalhadores do campo e da cidade, de modo muito particular dos mais pobres", disse.

Observando que o Brasil vive um momento particular de sua história, uma crise ética, o secretário da CNBB adverte que propostas de reformas que tocam na Constituição Federal, no sistema 'previdenciário, na CLT, merecem estudo, pesquisa, aprofundamento.

