Greenspan diz que EUA seguem para estagflação e mostra cautela com bolsas de NY

Ex-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) entre 1987 e 2006, Alan Greenspan afirmou que os Estados Unidos caminham rumo a um quadro de "estagflação", com alta nos preços e estagnação econômica, "uma mistura tóxica". Em entrevista à rede CNN, Greenspan também mostrou cautela com o quadro nas bolsas americanas.

Aos 92 anos, o economista afirmou que o mercado vigoroso visto até pouco tempo atrás "começa a perder fôlego". Greenspan disse que ficaria "muito surpreso" caso as bolsas de Nova York se estabilizassem e voltassem a avançar, mas ponderou que isso chegou a acontecer no passado. De qualquer forma, seu conselho foi claro para os investidores: "Corra por proteção."

O dirigente aposentado do Fed disse que, na opinião dele, o fator principal para o recuo nos mercados acionários é a alta nos juros dos Treasuries de longo prazo. Na avaliação dele, os retornos desses bônus devem continuar a avançar, no quadro atual.

Greenspan disse que a volatilidade não é uma surpresa, mas algo natural dos mercados. O economista comentou ainda que os riscos de alavancagem neste momento estão na média, mas que a grande questão é o nível de alavancagem em ativos tóxicos, que são sempre um risco.