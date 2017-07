Grécia retorna ao mercado de dívida, com emissão de 3 bilhões de euros

A Grécia obteve nesta terça-feira um retorno bem-sucedido ao mercado de bônus, após um hiato de três anos. O país levantou 3 bilhões de euros (US$ 3,5 bilhões) por meio do lançamento de um novo papel de cinco anos, afirmou um dos principais encarregados pela operação.

O montante obtido com a emissão deve ser dividido igualmente entre novo dinheiro e a substituição de bônus da Grécia com retorno de 4,75% e vencimento em 2019, segundo a fonte. Os novos bônus vencem em agosto de 2022, com cupom de 4,375%, enquanto o retorno (yield) final dele é de 4,625%.

As ofertas somadas para a emissão foram de 6,5 bilhões de euros, de acordo com a fonte. Fonte: Dow Jones Newswires.

