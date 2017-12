Grécia e credores chegam a acordo em troca de novos empréstimos

A Grécia e os credores internacionais chegaram a um acordo preliminar sobre as medidas que Atenas deve adotar em troca de novos empréstimos. O plano abrirá caminho para um desembolso de cerca de 5,0 bilhões de euros em fundos no próximo mês.

A delegação da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu (BCE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) chegou a um acordo técnico com as autoridades gregas no sábado.

A expectativa é de que os ministros das finanças da zona do euro aprovarem as medidas em Bruxelas na segunda-feira, quando ocorrerá a reunião dos ministros das finanças da zona do euro (Eurogrupo).

"A visita das instituições está concluída, chegamos a um acordo", disse o ministro das Finanças da Grécia, Euclides Tsakalotos. Ele acrescentou que a revisão final do resgate será concluída em maio ou junho, antes do final do programa, em agosto.

As medidas, que fazem parte de um pacote de até 86 bilhões de euros de resgate, têm como objetivo tornar a economia da Grécia mais competitiva, por meio da aceleração das privatizações.

As autoridades de Atenas concordaram em vender 40% da companhia estatal de energia elétrica e prometeram novas leis para o mercado de gás. Benefícios sociais também poderão ser revistos.

A Grécia também se comprometeu em reformar a legislação sobre falência e empréstimos inadimplentes, medidas que poderiam ajudar os bancos gregos a reduzir suas enormes carteiras de dívidas. Fonte: Dow Jones Newswires.