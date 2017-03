Grandes anunciantes boicotam o Google

O Google perdeu alguns dos maiores anunciantes dos Estados Unidos na semana passada. Na quarta-feira, a companhia de telecomunicações AT&T e a Johnson & Johnson, entre outras empresas, comunicaram que deixarão de veicular vídeos promocionais no YouTube e em outras plataformas do Google, por considerarem que a gigante de tecnologia não tem tomado medidas suficientes para impedir a exibição de conteúdo que incita o terrorismo ao lado de propagandas.

A iniciativa das empresas, que não alcança a ferramenta de busca do Google, segue o exemplo das adotadas na Europa, onde o governo britânico, a farmacêutica GSK, o jornal The Guardian e a multinacional francesa de publicidade Havas também já retiraram suas propagandas. A decisão das companhias foi tomada após o jornal The Times publicar uma reportagem que mostra que propagandas apareceram próximas a materiais extremistas e de conteúdo ofensivo no YouTube e em sites vinculados ao Google.

Em nota, a Johnson & Johnson informou levar o "assunto muito a sério" e que continuará tomando medidas para garantir que suas propagandas sejam coerentes com seus valores.

A AT&T comunicou estar "profundamente preocupada" com o fato de sua publicidade ter aparecido ao lado de conteúdo que promovia terrorismo e ódio. "Removeremos nossos anúncios das plataformas que não são de busca do Google até que a empresa possa garantir que isso não aconteça novamente", diz uma nota da AT&T. A companhia de telecomunicações foi uma das cinco maiores anunciantes dos Estados Unidos no ano passado, gastando quase US $ 1 bilhão até novembro, segundo a Kantar Media.

O anúncio de que as marcas estão rompendo com o Google reavivou o debate sobre os riscos que as empresas enfrentam com publicidade programática (compra e venda, através de ferramentas eletrônicas, de espaço para propaganda digital). O fato de companhias como o Google e o Facebook lidarem com um grande número de sites torna difícil o controle de conteúdo de todos eles. Além disso, as páginas onde são inseridas os anúncios são determinadas por algoritmos, o que faz o trabalho de verificação ser mais árduo.

As políticas do Google proíbem anúncios em vídeos considerados pornográficos ou que promovem comportamentos ilegais. A empresa também usa um software que indica conteúdo potencialmente impróprio, mas as denúncias da semana passada mostram que o sistema ainda apresenta falhas.

O Google é hoje o maior vendedor de espaço para publicidade na internet. O segmento de propaganda da companhia gerou US$ 22,4 bilhões no último trimestre de 2016. A maior parte desse montante ainda é de anúncios que aparecem em pesquisas na internet, mas executivos da empresa já afirmaram estar animados com o potencial do YouTube e da mídia programática.

